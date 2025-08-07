Nullnummer im Hexenkessel: Der WAC zog Paok Saloniki den Nerv

Wenn sich die kleine, aber keineswegs kleinlaute Abordnung der WAC-Fans im Stadion von PAOK Saloniki Gehör verschafft, dann hat das was zu bedeuten. Immerhin gilt die Toumba-Arena als eines der heißesten Pflaster im europäischen Fußball.

Der österreichische Cupsieger erwies sich im Hinspiel als lästiger Gegner für PAOK Saloniki. Mit Zweikampfstärke, Kompromisslosigkeit und Intensität, Tugenden, für die auch Coach Didi Kühbauer seinerzeit als Spieler stand, zog der WAC dem Favoriten den Nerv. Die Griechen wirkten sichtlich irritiert von der Gegenwehr des Außenseiters aus Österreich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / ACHILLEAS CHIRAS