EL-Starter Pasching in Regionalliga nur 0:0

Cupsieger und Europa-League-Qualifikations-Starter FC Pasching kommt in der Regionalliga Mitte nicht auf Touren. Nach der 2:3-Auftaktniederlage in Lafnitz verpatzten Daniel Sobkova und Co. am Dienstag beim 0:0 vor eigenem Publikum gegen Union St. Florian die Europacup-Generalprobe und gaben neuerlich Punkte ab. Nach drei Runden hält die Truppe von Trainer Gerald Baumgartner bei vier Zählern.

Die größte Chance für die vor allem in der Schlussphase überlegenen Paschinger vergab Cup-Goldtorschütze Sobkova, der in der 74. Minute vom Elfmeterpunkt am 18-jährigen Gäste-Goalie Ivan Lucic scheiterte.

Die Paschinger treffen am Donnerstag kommender Woche im Play-off der Europa League auswärts auf den portugiesischen Club Estoril Praia, das Heimspiel geht eine Woche später im Stadion der Stadt Linz auf der Gugl über die Bühne.