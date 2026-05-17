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Fußball

Der Nächste auf dem Schleuderstuhl: Alonso wird neuer Chelsea-Coach

Xabi Alonso übernimmt im Sommer den Chaos-Klub. Mit Leverkusen hatte der Spanier 2024 das Double gewonnen.
Christoph Geiler
17.05.2026, 11:15

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Xabi Alonso trainierte im vergangenen Herbst noch Real Madrid

Der FC Chelsea versucht wieder einmal einen Neustart: Xabi Alonso soll endlich Ruhe in den Chaosverein aus London bringen, bei dem die Cheftrainer nur so kommen und gehen. Der Spanier, 2024 Doublegewinner mit Bayer Leverkusen, unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

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Turbulente Saison

„Im Kader steckt großes Talent, und dieser Fußballverein verfügt über enormes Potenzial. Es wird mir eine große Ehre sein, ihn zu führen. Nun liegt der Fokus auf harter Arbeit, dem Aufbau der richtigen Kultur und dem Gewinn von Titeln“, erklärte Xabi Alonso nach seiner Bestellung.

9 Trainer in 6 Jahren

Der FC Chelsea blickt auf eine turbulente und erfolglose Saison zurück: Der Klub verpasste die Champions League und verlor am Samstag das FA-Cup-Finale gegen Manchester City (0:1). Erst vor drei Wochen hatte sich Chelsea von Trainer Liam Rosenior getrennt, der erst im Jänner den Job angetreten hatte – mit einem Vertrag bis 2032 wohlgemerkt.

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Xabi Alonso ist beim FC Chelsea bereits der neunte Trainer in den letzten sechs Jahren. Der 44-jährige Spanier war letzten Sommer zum Coach von Real Madrid bestellt worden, nach einem halben Jahr kam aber bereits das Aus.

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