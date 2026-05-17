Der Nächste auf dem Schleuderstuhl: Alonso wird neuer Chelsea-Coach

Der FC Chelsea versucht wieder einmal einen Neustart: Xabi Alonso soll endlich Ruhe in den Chaosverein aus London bringen, bei dem die Cheftrainer nur so kommen und gehen. Der Spanier, 2024 Doublegewinner mit Bayer Leverkusen, unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

Turbulente Saison

„Im Kader steckt großes Talent, und dieser Fußballverein verfügt über enormes Potenzial. Es wird mir eine große Ehre sein, ihn zu führen. Nun liegt der Fokus auf harter Arbeit, dem Aufbau der richtigen Kultur und dem Gewinn von Titeln“, erklärte Xabi Alonso nach seiner Bestellung.

9 Trainer in 6 Jahren

Der FC Chelsea blickt auf eine turbulente und erfolglose Saison zurück: Der Klub verpasste die Champions League und verlor am Samstag das FA-Cup-Finale gegen Manchester City (0:1). Erst vor drei Wochen hatte sich Chelsea von Trainer Liam Rosenior getrennt, der erst im Jänner den Job angetreten hatte – mit einem Vertrag bis 2032 wohlgemerkt.