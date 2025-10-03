Die Angst vor dem Penalty: 7 von 11 Elfmetern verschossen

Nach einem mitunter wilden Abend haderten sie beim VfB Stuttgart vor allem mit dem verschossenen Elfmeter - wieder einmal. Sieben der vergangenen elf Strafstöße aus dem Spiel heraus hat der Fußball-Bundesligist vergeben. Auch bei der 0:2 (0:1)-Niederlage in der Europa League beim FC Basel wurde den Schwaben ihre eklatante Schwäche vom Punkt zum Verhängnis. „Unnötig“ und „bitter“ sei die Pleite am Donnerstag gewesen, meinte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Ermedin Demirovic hatte in der 36. Minute die große Chance zum 1:1 vergeben und war per Strafstoß am überragenden Keeper Marwin Hitz gescheitert. Es solle „keine Ausrede“ sein, sagte der Stürmer danach bei RTL. Aber es sei schon eine „eklige Situation“ gewesen.