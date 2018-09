Eine Nationalteam-Premiere sorgt für Staunen

Heinz Lindner kämpft bei seiner Heimkehr an den Verteilerkreis um die Nummer 1 im österreichischen Tor. Für ihn wäre es freilich etwas Besonderes, am Donnerstag gegen die Schweden das Tor zu hüten. „Die Austria ist mein Herzensverein, daher habe ich zu diesem Stadion eine besondere Beziehung.“ Mit 15 Jahren wechselte er einst aus Oberösterreich in die Austria-Akademie. „Außerdem haben wir in diesem Stadion den Meistertitel fixiert und es in die Gruppenphase der Champions League geschafft.“ Jetzt hofft er auf ein volles Haus und eine gute Stimmung.

David Alaba hat nur wenige Spiele für die Austria Amateure im Stadion am Verteilerkreis absolviert. „Trotzdem sind das besondere Erinnerungen und Momente. Weil dort für mich viel begonnen hat.“ Nicht weniger als eine Weltkarriere. Auch Andreas Ulmer machte seine erste Gehversuche im Profi-Fußball bei der Austria und kickte gemeinsam mit manchen aktuellen Nationalteamkollegen im violetten Nachwuchs.

Lindner und Kollegen werden das Stadion aber erst beim Aufwärmen zum Schweden-Match kennenlernen, da das Abschlusstraining nicht wie üblich am Spielort, sondern noch im Teamcamp in Bad Waltersdorf abgehalten wird.