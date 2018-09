Das ÖFB-Team und die Vorfreude auf das Unerklärliche

Am Montag zu Mittag waren sie endlich alle wieder beisammen nach einem Sommer mit Nationalteam-Pause, auch weil man bei der WM nur eine Zuschauerrolle einnehmen musste. Teamchef Franco Foda schart seine Auswahlspieler im Falkensteiner Resort in Bad Waltersdorf um sich, am gestrigen Abend bat er zur ersten lockeren und öffentlichen Trainingseinheit, die auch zum Bad in der Fan-Menge wurde mit dem obligatorischen Autogramm-Schreiben und dem Posieren für Selfies.

Kurz und bündig muss sich das ÖFB-Team in zwei ernst zu nehmenden Einheiten am Dienstag und Mittwoch einstimmen auf den Test gegen die Schweden am Donnerstag in der Generali Arena, am kommenden Dienstag folgt dann der Auftakt zur Nations League mit dem Gastspiel in Bosnien-Herzegowina, das erste Pflichtspiel unter Foda.