Weshalb man Daten im Fußball mit Vorsicht genießen sollte

Im Jahr 2021 versuchte ich als Trainer des LASK, unsere positive Entwicklung durch starke Expected Goals (xG)-Werte zu untermauern. Ein Fehler, wie sich zeigte, die Journalisten waren perplex und konnten wenig mit diesen Zahlen anfangen. Monate später, während einer schwächeren Phase, wurde mir vorgehalten, dass es nicht um Statistiken, sondern um Menschen und Emotionen gehe. Im Nachhinein würde ich anderen Trainern raten, das Thema Daten und xG zurückhaltender zu kommunizieren. Inzwischen sind xG-Werte im Fußball-Mainstream angekommen – auch in Linz. Nach jedem Spiel werden sie präsent. Es geht darum, nachvollziehbar zu analysieren, wer besser war.

In Zeiten häufiger Trainerentlassungen können solche Kennzahlen helfen, Leistungen objektiver zu beurteilen. Der xG-Wert ermittelt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abschluss zum Tor führt, indem er auf Daten aus Tausenden ähnlicher Abschlüsse aus der Vergangenheit zurückgreift. Dabei fließen Faktoren wie die Distanz zum Tor, der Schusswinkel, die Geschwindigkeit des Spielers sowie der Druck, unter dem er schießt, in die Berechnung ein. Ein xG von 0,25 bedeutet, dass statistisch betrachtet 25 von 100 Schüssen aus dieser Position ein Tor erzielen. Weitschüsse, ein probates Mittel? Ein gängiger Mythos ist die Forderung von Experten nach mehr Distanzschüssen. Doch Distanzschüsse aus etwa 20 Metern und seitlicher Position haben in etwa einen xG-Wert von nur 0,02. Das bedeutet, dass nur zwei von 100 Schüssen aus dieser Entfernung im Tor landen. Würden Sie ihren Spielern raten, Weitschüsse zu versuchen? Oder würden Sie strategischere Überlegungen anstellen, um Ihre Spieler in bessere Positionen zu bringen?

Der Autor Dominik Thalhammer, ehemaliger Frauen-Teamchef und Leiter der ÖFB-Trainerausbildung, analysiert für den KURIER aktuelle Fußballthemen.