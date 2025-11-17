Deutschland fährt mit einem Kantersieg zur Fußball-WM

Es wurde spekuliert, es wurde gezittert – und am Ende wurde doch gefeiert. Deutschland spielte im entscheidenden Spiel um den Sieg in Gruppe A groß auf und schlug die Slowakei mit 6:0 . Schon ein Remis hätte zum Gruppensieg gereicht.

Im Vergleich zur matten Leistung beim 2:0 in Luxemburg agierten die Deutschen wie ausgewechselt. Vor ausverkauftem Haus in Leipzig spielten sie mit viel Tempo, direkt und voller Energie. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf das Tor von Martin Dubravka. Nach 18 Minuten schlug es dann erstmals ein. Joshua Kimmich brachte den Ball in die Mitte, und dort war es einmal mehr Nick Woltemade, der einköpfelte. Die Slowaken machten auf und liefen ins offene Messer. Serge Gnabry erhöhte nach einem wunderbaren Steilpass auf 2:0 (29.) und dann traf Leroy Sane doppelt. Mit einem 4:0-Polster ging es in die Pause.

Torhungrige Deutsche

In der gesamten WM-Qualifikation hatten die Slowaken bis vor dem letzten Spiel nur zwei Gegentore erhalten (beim 0:2 gegen Nordirland). Doch diesmal gab es eine richtige Packung, und die Ergänzungsspieler spielten dabei eine tragende Rolle. Ridle Baku kam nach 64 Minuten ins Spiel und traf drei Minuten später. Der 19-jährige Assan Ouedraogo benötigte in seinem ersten Länderspiel nur zwei Minuten für seinen Premierentreffer (79.). Endstand 6:0 für Deutschland.