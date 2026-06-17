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Fußball

Aus nach einer Saison: Ole Werner ist nicht mehr Leipzig-Trainer

RB Leipzig trennte sich von Coach Ole Werner. Favorit auf die Nachfolge ist der Argentinier Martin Demichelis.
17.06.2026, 19:16

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Ein dritter Platz in der Bundesliga war zu wenig und entsprach offenbar nicht den Ansprüchen von RB Leipzig. Nach nur einer Saison musste Ole Werner den Trainerstuhl wieder räumen.

„Wir haben die abgelaufene Saison in den vergangenen Tagen noch einmal intensiv und abschließend analysiert und den Beschluss gefasst, die Position des Cheftrainers neu zu besetzen“, wurde der Leipziger Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer zitiert.

Favorit auf die Nachfolge ist der Argentinier Martin Demichelis.

Bundesliga
Agenturen, cg  | 

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