Sieg in der Nachspielzeit: Der FC Bayern zittert sich in die 2. Cup-Runde

Die erste Runde im DFB-Pokal war für den FC Bayern München dann doch turbulenter und anstrengender als gedacht. Drittligist Wehen-Wiesbaden war auf dem Papier nur ein Jausengegner, doch der Pflichtsieg war ein hartes Stück Arbeit.

2:0 führten die Bayern bereits nach Toren von Kane und Olise, aber dann zog der Schlendrian ein beim deutschen Rekordmeister.

Kaya brachte den Außenseiter Wehen-Wiesbaden mit einem Doppelschlag zurück.

Am Ende setzte sich die Klasse durch: Kane fixierte in der Nachspielzeit das 3:2 zum Arbeitssieg des FC Bayern.