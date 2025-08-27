Fußball

Sieg in der Nachspielzeit: Der FC Bayern zittert sich in die 2. Cup-Runde

DFB Cup - Wehen Wiesbaden v Bayern Munich
Goalgetter Harry Kane fixierte den 3:2-Sieg gegen Drittligist Wehen-Wiesbaden.
Von Christoph Geiler
27.08.25, 22:45
Die erste Runde im DFB-Pokal war für den FC Bayern München dann doch turbulenter und anstrengender als gedacht. Drittligist Wehen-Wiesbaden war auf dem Papier nur ein Jausengegner, doch der Pflichtsieg war ein hartes Stück Arbeit.

2:0 führten die Bayern bereits nach Toren von Kane und Olise, aber dann zog der Schlendrian ein beim deutschen Rekordmeister.

Kaya brachte den Außenseiter Wehen-Wiesbaden mit einem Doppelschlag zurück.

Am Ende setzte sich die Klasse durch: Kane fixierte in der Nachspielzeit das 3:2 zum Arbeitssieg des FC Bayern.

