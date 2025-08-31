3:0 gegen Union Berlin: Dortmund feiert mit Sabitzer den ersten Sieg

Borussia Dortmund hat dank Serhou Guirassy den ersten Sieg in der deutschen Fußball-Bundesliga geholt. Der Stürmer erzielte beim 3:0 gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag zwei Tore (44., 58.). Der eingewechselte Felix Nmecha machte alles klar (81.). Damit blieb auch Marcel Sabitzer im ÖFB-internen Duell mit Leopold Querfeld und Kapitän Christopher Trimmel siegreich. Zum Auftakt hatten die Dortmunder 3:3 bei St. Pauli gespielt, die Berliner 2:1 gegen Stuttgart gewonnen.

Der VfL Wolfsburg verpasste knapp den zweiten Sieg. Flügelspieler Patrick Wimmer und Co. mussten sich aufgrund eines späten Gegentreffers im Heimspiel der zweiten Runde gegen Mainz 05 mit einem 1:1 begnügen. Bei den Mainzern stand Philipp Mwene in der Startelf, er wurde in der 69. Minute durch seinen österreichischen Landsmann Nikolas Veratschnig ersetzt. Den ersten Mainzer Punktgewinn fixierte Nadiem Amiri (89.) mit einem Handelfmeter.

Aaron Zehnter hatte für die Hausherren via abgefälschtem Linksschuss schon in der neunten Minute getroffen. Kurios wurde es noch tief in der Nachspielzeit. Wolfsburgs in der 69. Minute eingetauschter Matthias Svanberg sah innerhalb von zwei Minuten wegen Foulspielen zweimal die Gelbe Karte und wurde des Platzes verwiesen.