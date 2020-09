ÖFB-Teamspieler Hinteregger "jagt" den Eigentor-Rekord

Martin Hinteregger ist knapp dran, einen Negativrekord in der deutschen Bundesliga einzustellen. Dem österreichischen Teamverteidiger unterlief am Freitagabend beim 3:1-Erfolg seines Teams Eintracht Frankfurt bei Hertha BSC Berlin ein Eigentor zum Endstand (78.). Es war bereits sein fünftes Eigentor in der deutschen Bundesliga.

Laut Fachmagazin kicker haben nur Manfred Kaltz (HSV, 1971-1991) und Nikolce Noveski (Mainz, 2004-2015) mit jeweils sechs Eigentoren öfter ins falsche Tor getroffen.