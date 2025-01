Emotionale Rückkehr von Alaba beim 4:1 von Real Madrid gegen Las Palmas

Das gesamte Jahr 2024 hat David Alaba kein Fußballspiel bestreiten können. Am 19. Jänner 2025 kehrte Österreichs erfolgreichster Fußballer auf den Platz zurück. Alaba wurde beim 4:1 von Real Madrid gegen Las Palmas in der 76. Minute eingewechselt.

David Alaba bekam natürlich noch nicht die Aufforderung zum Aufwärmen. Es war ja noch genug Zeit für die Königlichen. Und die nützten sie auch sehr effizient. Zur Pause stand es bereits 3:1 für Real Madrid. Mbappe traf aus einem Elfer zum 1:1 (18.), Diaz nach einem Mbappe-Weitschuss zur 2:1-Führung (33.) und erneut Mbappe nach einem hohen Ballgewinn und einem perfekten Assist von Rodrygo zum 3:1 (36.). Der Superstar aus Frankreich hätte vor der Pause auch noch einmal getroffen, doch Referee Quintero sah in der Aktion eine strafbare Abseitsstellung und verhinderte den Hattrick.

Nach dem 4:1 durch Rodrygo (58.) begann der Arbeitstag von David Alaba mit dem Aufwärmen an der Seitenlinie. In der 76. Minute war es soweit. Jubel brandete im Santiago Bernabeu auf, als Alaba ins Spiel kam. Der Wiener klatschte mit Antonio Rüdiger ab, zwinkerte wie immer seinen Teamkollege zu und schlug gleich einmal einen langen Ball haargenau auf Rodrygo in den Angriff. Sofort übernahm er die Chefrolle in der Defensive.