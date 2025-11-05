Warum Haaland für Pep Guardiola so gut wie Messi und Ronaldo ist

Hinten sicher, vorn effizient und erfolgreich: Mit reichlich Selbstvertrauen tritt Borussia Dortmund die Reise zum Champions-League-Kracher bei Pep Guardiolas Manchester City an. Die Partie beim englischen Tabellenzweiten mit Superstürmer und Ex-BVB-Torjäger Erling Haaland ist für das Team von Trainer Niko Kovac international die bisher größte Prüfung in dieser Saison.

„Bei City zu spielen, ist vom Niveau ähnlich wie Bayern München“, warnte Nationalspieler Pascal Groß. Gegen die Bayern verloren die Borussen 1:2. Es war die einzige Niederlage in bisher 14 Pflichtpartien der laufenden Spielzeit.

Damit es weiter auch die einzige bleibt, muss sich Dortmunds neues Prunkstück an diesem Mittwoch (21 Uhr/MEZ, DAZN) ganz besonders beweisen – die Abwehr. „Das ist der Schlüssel in dieser Saison. Wir sind sehr stabil defensiv, der Gegner hat wenige Chancen, schießt auch wenige Tore“, sagte Torwart Gregor Kobel zuletzt.