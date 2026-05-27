Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Toptransfer: Bundesligist GAK verstärkt Mittelfeld mit Ex-Austrianer

Der ehemalige LASK- und Austria-Mittelfeldmann Peter Michorl kommt aus Griechenland zum GAK.
27.05.2026, 15:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wieder in Österreich: Peter Michorl

Mittelfeldspieler Peter Michorl hat bei Fußball-Bundesligist GAK einen Vertrag bis Sommer 2028 unterzeichnet. Der 31-Jährige kommt ablösefrei vom Erstligisten Atromitos Athen. Davor war er bei Austria Wien und dem LASK, mit dem er in die Bundesliga aufstieg. 

Finale im Abstiegskampf: Der GAK rettet sich, Blau-Weiß Linz muss runter

"Ich bin irrsinnig froh, hier beim Traditionsverein GAK zu sein. Tino Wawra (Sportchef) hat sich sehr lange um mich bemüht, und deshalb ist mir die Entscheidung, ins rote Graz zu wechseln, letztlich nicht schwergefallen", sagte er.

Steiermark
Agenturen, hot  | 

Kommentare