7 Saisonen in Serie in der Bundesliga: Die Überlebenskünstler von WSG Tirol

Die Kristallsteinchen auf den Trikot s sind so etwas wie die letzte Reminiszenz an die glitzernde Vergangenheit, als im Fußball-Schlaraffenland Tirol dank Swarovski noch Milch und Honig flossen.

Die funkelnden Dressen von WSG Tirol erwecken einen falschen Eindruck. Mit Glanz und Glamour hat dieser Verein wenig am Hut.

Das darf ein Klub von sich behaupten, der 2025/'26 in seine siebente Bundesligasaison in Folge gehen wird. Mit dem 4:1-Auswärtssieg gegen Austria Klagenfurt fixierte die WSG vorzeitig den Klassenerhalt .

Damit haben die Überlebenskünstler aus Wattens wieder einmal vorgezeigt, dass man auch mit sehr beschränkten Mitteln und unter schwierigsten Voraussetzungen in der höchsten Spielklasse am Ball sein kann.

Die WSG Tirol hat nicht nur den geringsten Etat aller zwölf Bundesligisten, sie ist auch der einzige Klub ohne Heimat . Dass die Wattener ihre Heimspiele im Tivolistadion in Innsbruck austragen müssen, bringt die WSG nicht nur um den Heimvorteil, es kostet den Verein nebenbei auch viel Geld.

"Älter geworden"

"Es können nur Leute beurteilen, die wirklich bei der WSG dabei waren, was es heißt, in der Bundesliga zu spielen mit den Voraussetzung, die wir haben", sagt WSG-Coach Philipp Semlic. "Jetzt war ich selbst dabei und kann beurteilen, was es heißt. Ich bin ein paar Jahre älter geworden dieses Jahr.“

Semlic steht sinnbildlich für den Erfolg der Tiroler. Als Nachfolger von Langzeitcoach Thomas Silberberger hatte der Steirer kein leichtes Erbe angetreten. Aber er hatte einen großen Vorteil gegenüber vielen seiner Berufskollegen: Die Ruhe, die in diesem Verein herrscht.