RB Salzburg: Einstigen Serienmeister droht schlechteste Saison

Klub-WM im Juni: Salzburg braucht jeden freien Tag

Für Salzburg geht es nicht nur um Platz zwei, der einen Startplatz in der Champions-League-Qualifikation bedeutet. Es geht auch um Zeit. Salzburg spielt nach dem Liga-Finale bei der neuen Klub-WM in den USA, braucht im Sommer jeden freien Tag.

Zweiter wird Salzburg bei einem Sieg gegen Rapid – wenn weder die Austria (gegen BW Linz) noch der WAC (in Graz) gewinnt. Die 2. Runde in der CL-Quali startet am 22. Juli. In der gleichen Woche beginnt die 2. Quali-Runde der Conference League, die man mit Platz vier erreichen würde.