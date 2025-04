Fußball: Rapids Absturz nach dem Höhenflug

Blitzschnell hat sich die Gefühlslage bei Rapid geändert. Nach Europacup-Hoffnungen und Derby-Höhenflug legten die Grün-Weißen eine Bruchlandung hin. Das 1:5 in Wolfsberg war der Tiefpunkt in dieser Bundesliga-Saison, eine müde Rapid-Mannschaft löste sich in der Lavanttal-Arena auf.

Die Momentaufnahme stellt auch die größten Optimisten unter den Rapid-Fans vor eine harte Probe. Nach einem verblüffend starken Herbst versinken die Wiener seit Wochen im Mittelmaß. Der fünfte Platz scheint einbetoniert, wobei der Abstand zum Sechsten Blau-Weiß Linz mit vier Punkten geringer ist als jener nach oben.