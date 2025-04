Nach Ausschluss gegen Rapids Hedl: Schiedsrichter gibt Fehler zu

Mit 1:5 schlitterte Rapid beim WAC in eine hohe Niederlage. Höchst umstritten war dabei die Szene, in der Rapid-Tormann Niklas Hedl nach 27 Minuten beim Stand von 1:1 die Rote Karte sah.

Schiedsrichter Sebastian Gishamer sah auf dem Spielfeld eine Notbremse des Rapidlers weit außerhalb seines Strafraumes. Doch der Unparteiische irrte, wie er danach im Interview bei Sky zugab: "Das Spiel war nicht hitzig. Der Ballverlust an der Mittellinie war unerwartet. Ich selbst war in keiner idealen Position für die Entscheidung und bin der Situation nachgelaufen. Für mich war die Situation so, dass Hedl den Ball zwar berührt aber nicht spielt."

