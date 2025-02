Rapid verliert mit dem 1:3 gegen den WAC an Boden und sucht die Basics

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Rapid verliert 1:3 gegen den WAC, was die Titelträume gefährdet und die Probleme gegen Dreierketten aufzeigt.

Trainer Robert Klauß kündigt an, an Grundlagen wie direkte Duelle, Intensität, Laufverhalten und Verteidigung zu arbeiten.

Rapid liegt neun Punkte hinter Sturm und sechs hinter Austria, jetzt folgen Spiele gegen die Austria und den LASK. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Der Blick auf die Tabelle lügt einfach nicht. Die Titel-Träume des SK Rapid werden derzeit nur noch die Punkteteilung in der Bundesliga nach 22 Runden am Leben erhalten. Neun Punkte Rückstand auf Sturm und sechs auf die Austria sind es für Rapid nach dem 1:3 am Wochenende gegen den WAC. Gegen den Stadtrivalen folgt am kommenden Sonntag das Derby, danach hat Rapid das Auswärtsspiel beim LASK, in der Raiffeisen-Arena konnte noch nicht gewonnen werden. Sieben Siege aus 17 Partien sind für ein Spitzenteam zu wenig. Die nach dem Europacup-Herbst sehr gut gewordene Stimmung kann schnell wieder Richtung Tristesse umschlagen.

Der Fokus Doch es war nicht nur das Ergebnis gegen den WAC, das die Rapidler zum Nachdenken brachte. Vielmehr war das gesamte Spiel ernüchternd. Dass es gegen den stark verteidigenden WAC schwer wird, Chancen herauszuspielen, wusste Trainer Robert Klauß. Doch es ärgerte ihn, dass die Mannschaft nicht zumindest nach dem Ausgleich zum 1:1 es geschafft hat, den einen Punkt abzusichern. „Dass der Gegner seine Stärken hat und nicht viel braucht, um ein Tor zu schießen, haben wir besprochen. Genau das ist passiert und das ist sehr ärgerlich, dass wir die Ausgangssituation mit der Führung im Rücken hergeben.“ Hatte seine Mannschaft in der gesamten Saison in den Heimspielen bis Samstag sechs Gegentore erhalten, waren es am Samstag gleich drei in einer Viertelstunde.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Deshalb will Klauß in dieser Trainingswoche wieder an den Grundlagen arbeiten. „Jetzt müssen wir erst mal einen kleinen Schritt zurückgehen, die Basics bearbeiten, also direkte Duelle, Intensität, Laufverhalten, Rückwärtsgang, Verteidigung. Das macht nicht immer Spaß, aber das muss man besprechen und auch trainieren.“ Ein Thema bei den taktischen Einheiten in dieser Woche wird wohl auch das Verhalten gegen Mannschaften mit Dreierketten sein. Rapid hat in dieser Saison – wie die Niederlagen gegen BW Linz (zweimal) und den WAC zeigen, genau gegen so organisierte Teams Probleme. Auch Rapids nächster Gegner Austria verteidigt mit einer Dreierkette in der Defensive. Die Mannschaft von Stephan Helm hat noch dazu seit Ende September (0:2 gegen Salzburg) kein Bundesliga-Spiel mehr verloren.