Rapid sichert sich in der Qualifikationsrunde ersten Platz

Jetzt dürfen die Rapidler den Urlaub endgültig verschieben: Die Grün-Weißen sicherten sich mit dem 1:0-Heimsieg gegen Innsbruck Platz eins in der Quali-Gruppe und haben in der ersten Play-off-Runde gegen den Zweiten dieser Gruppe am 28. Mai Heimvorteil.

Die Innsbrucker liefen mit breiter und stolzer Brust ein. Zwei Spiele in Serie zu gewinnen, ist jetzt für den Vorletzten schon eine richtige Erfolgsserie. Rapid setzte mit Strebinger einen Teamgoalie auf die Bank, dieser erwarb sich zuletzt nach einigen Unzulänglichkeiten nicht wirklich eine breite Brust. Für ihn ließ Trainer Kühbauer Knoflach die Handschuhe anziehen. Und die Gastgeber taten, was allgemein verlangt und erwartet wurde, sie stürmten sofort in Richtung Wacker-Tor. Halbchancen waren die Folge, wie durch Badji, Grahovac und Murg.

Die beste Möglichkeiten hatte nach Bolingoli-Zuspiel Kapitän Schwab, dessen Schuss Knett aus der Ecke fischte (23.). Kurz zuvor hatte Klem mit einem Schuss ein erstes offensives Lebenszeichen der Gäste abgegeben. Rapids Versuche waren zumeist untauglicher Natur, zumeist war ein Wacker-Bein dazwischen. Die Gäste trauten sich in der Folge etwas mehr – ohne effektiv zu werden. Das war jedoch Rapid vor der Pause auch nicht.