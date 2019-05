Altach und Admira sind noch nicht gerettet

Man möchte meinen, dass die Teams im Abstiegskampf ihr Heil eher in der Defensive suchen und dabei großen Wert auf ihre Abwehrarbeit legen. Doch Altach und die Admira erweckten vielmehr den Eindruck, als wäre ihnen die Defensive herzlich egal. Vor allem in der Anfangsphase präsentierten sich die Verteidiger hüben wie drüben völlig von der Rolle und so war es dann auch keine Überraschung, dass im Ländle eine neue Saison-Bestmarke aufgestellt wurde: Die schnellsten drei Tore in einem Match.

Nach einer Viertelstunde lag die Admira mit 2:1 voran und allen drei Treffern waren haarsträubende Abwehrfehler voraus gegangen. So stellte sich beim frühen Altacher 1:0 die gesamte Admira-Hintermannschaft zögerlich an, zur Krönung ließ dann auch noch Torhüter Leitner den Schuss von Oum Gouet durch die Finger rutschen (5.).