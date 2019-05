Rapid könnte gegen Innsbruck Play-off-Teilnahme fixieren

Rapid Wien könnte am Samstag (17.00 Uhr) in der Bundesliga-Qualifikationsgruppe bereits zwei Runden vor Schluss die Teilnahme am Play-off um den letzten Europacup-Startplatz fixieren. Die Wiener benötigen dafür daheim gegen Wacker Innsbruck nur einen Punkt. Klares Ziel sind aber drei Zähler, um den Gruppensieg und das damit verbundene Heimrecht zum Play-off-Auftakt nicht zu gefährden.

Mit einem Heimsieg gegen Wacker könnte Rapid den siebenten Endrang in der Liga sogar bereits fixieren, sollte Mattersburg zeitgleich gegen Schlusslicht Hartberg verlieren. "Wir wollen gewinnen, dann können wir beruhigt zu den anderen Mannschaften schauen. In erster Linie müssen wir unsere Aufgabe erledigen", betonte Trainer Dietmar Kühbauer. "Wir haben es in der eigenen Hand, dass wir das Heimrecht haben. Das ist ein sehr großes Ziel, da brauchen wir nicht reden. Alles andere steht in den Sternen."

Wacker reiste am Freitag mit dem Rückenwind von zuletzt zwei Siegen in Folge nach Wien. Bei einem Zähler Vorsprung auf Hartberg geht es im Kampf um den Klassenerhalt um jeden Punkt. "Ich denke, dass der Glaube wieder ein entscheidender Faktor werden wird", erklärte Trainer Thomas Grumser. "Wir wissen, dass der Gegner schwierig zu bespielen wird. Wir fahren trotzdem hinunter, um ein gutes Spiel zu machen und eine gute Leistung zu bringen." Man werde "um jeden Zentimeter fighten", versprach Grumser. "Wir werden einen guten Tag brauchen."