Entscheidung vertagt: Drei Teams zittern noch um den Klassenerhalt

Es kommt am kommenden Freitag zum großen Showdown im Abstiegskampf . In der allerletzten Runde müssen mit Klagenfurt , Altach und dem GAK immer noch drei Klubs um den Klassenerhalt zittern. Die beste Ausgangsposition hat nun Aufsteiger GAK nach einem 1:0-Heimsieg gegen den LASK.

Nur mit viel Glück rettete Altach das 0:0 über die Zeit. In der letzten Runde wartet auf die Vorarlberger das Auswärtsspiel beim LASK, während die Klagenfurter daheim auf Hartberg treffen.

In den zweiten 45 Minuten dominierten die Gäste aus Klagenfurt gegen eine Altacher Mannschaft, die zusehends ängstlich und hektisch wirkte. Jaris, Hinteregger, Wernitznig und Bobzien fanden Topchancen vor und hätten die Klagenfurter eigentlich in Führung bringen müssen.

Kurz vor der Pause kam der GAK innerhalb weniger Sekunden zu drei Chancen: Cipot scheiterte am LASK-Goalie, Lichtenberger traf im Nachschuss nur die Stange, als Dritte im Bunde verpasste Jano das 1:0.

Im letzten Heimspiel dieser Saison lief zu Beginn alles für den GAK. Bereits nach 10 Minuten wurde LASK-Verteidiger Andrade vom Platz gestellt (Notbremse). Der Aufsteiger war in numerischer Überlegenheit tonangebend , tat sich aber schwer, in den Strafraum vorzudringen.

Nach dem Seitenwechsel war dann plötzlich der LASK am Drücker und wirkte dabei keineswegs wie ein Team in Unterzahl. GAK-Tormann Wiegele wurde bei zwei gefährlichen Distanzschüssen geprüft, ein Freistoß von Zulj klatschte an die Querlatte.

Die Grazer überstanden die Drangphase des LASK und schlugen zurück. Schon Jano (Stangenschuss) hatte den Führungstreffer auf dem Fuß, das 1:0 gelang dann Cipot, der den Linzer Goalie elegant überlupfte (72.). Der GAK muss am Freitag zur WSG Tirol.