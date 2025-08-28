Jubel bei den Fans: Der LASK zieht die rosa Trikots aus

Nach langwierigen Fanprotesten wird der LASK ab der kommenden Saison nicht mehr in rosafarbenen Ausweich-Trikots auflaufen. Das gaben der LASK-CEO Siegmund Gruber und Sponsor Andreas Weissenbacher am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt. Weissenbachers Firma BWT, deren Hauptfarbe rosa ist, bleibt dem Fußball -Bundesligisten aber als Partner bis 2032 erhalten.

Das dritte Trikot des LASK wird ab 2026/27 in Rot gehalten sein, eine mögliche Anlehnung an die dritte historische Farbe des Vereins neben Schwarz und Weiß - und an Weissenbachers Heizunternehmen Windhager, das am Donnerstag als neuer Premium-Sponsor vorgestellt wurde.

Beim LASK schwelt seit Monaten ein offen ausgetragener Konflikt zwischen der Klubführung um Gruber und den Fans. Bei den LASK-Heimspielen gibt es aktuell keine lautstarke Unterstützung der organisierten Fanszene.