Auch das packende Derby zwischen LASK und BW Linz endete torlos

Auch im dritten Sonntags-Spiel gab es keine Tore. Der LASK und Blau-Weiß Linz trennten sich 0:0, womit Blau-Weiß die Nummer eins in Oberösterreich bleibt. Die Mannschaft von Trainer Gerald Scheiblehner liegt in der Tabelle weiter auf Platz sechs und damit voll auf Kurs Richtung Meistergruppe. Der LASK lauert drei Punkte dahinter auf Rang sieben.

In einem packenden Derby war der LASK am Ende näher dran am Sieg. Weil Pirkl nach einem Foul an Zulj mit Rot vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (75.), musste Blau-Weiß die Schlussphase in Unterzahl überstehen. Der LASK drückte aufs 1:0, wollte den Sieg unbedingt. Es sollte aber nicht reichen, die letzte große Chance vergab Zulj, dessen Schuss von Moormann aber im letzten Moment doch noch geblockt werden konnte (90.).