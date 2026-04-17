Ein glücklicher GAK punktet auch gegen Ried

Die SV Ried hat zumindest für einen Tag die Führung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Innviertler schafften am Freitag mit einem 1:1 (0:0) beim GAK ein hochverdientes Remis und liegen einen Punkt vor Altach und zwei Zähler vor den Grazern. Nach der Führung der Heimischen durch Ramiz Harakate (47.) glich Nikki Havenaar in der 69. Minute aus. Am Dienstag stehen sich die zwei Mannschaften wieder gegenüber, diesmal in Ried.

Von der jüngsten Heimstärke des GAK, in Liebenau zuletzt dreimal siegreich, war in der ersten Halbzeit wenig zu sehen. Ried war die dominierende Elf und spielte sich eine Vielzahl guter Möglichkeiten heraus. In der 20. Minute wurde es für die Grazer gleich zweimal richtig brenzlig. Zunächst landete ein Schuss von Antonio van Wyk an der Stange, nach der folgenden Ecke kam Kingstone Mutandwa zum Kopfball, Torhüter Franz Stolz wehrte reaktionsschnell ab.