Feiertag für die Admira und Altach

Jubelnde Admiraner, traurige Wiener Neustädter – die letzte Entscheidung in der Bundesliga ist gefallen. Nach sechs Jahren in der Liga hat es den SC Wr. Neustadt erwischt, während die Südstädter in eine fünfte Saison in Österreichs Topliga nach dem Wiederaufstieg 2011 gehen dürfen.

Geschafft haben das die Admiraner aus eigener Kraft – dank eines 1:0-Sieges in Grödig. Diesen fixierte Toni Vastic in der 77. Minute. Es war sein erster Treffer im Admira-Dress und die zweite Parallele zum Abstiegskampf vor zwei Jahren.

2013 hatte die Admira mit einem 1:0 in Mattersburg den Klassenerhalt fixiert. Damals erzielte mit Daniel Segovia ebenfalls ein Winter-Neuzugang das entscheidende Tor.

Vor zwei Jahren hatte sich Wr. Neustadt mit einem Erfolg in Graz in der letzten Runde vor dem Abstieg gerettet, dieses Mal hätte nicht einmal ein Sieg gereicht.

Den gab es auch nicht. Im Gegenteil: Erstmals verloren die Wr. Neustädter das letzte Spiel. Beim 0:1 gegen Altach war David Alaba einer der 4200 Augenzeugen. Nach dem Schlusspfiff sah der Bayern-Star viele traurige Gesichter und hängende Köpfe auf Seiten des Absteigers.