Duell gegen den Abstieg: BW Linz und der WAC verlieren den Anschluss
Die Luft im Tabellenkeller der Qualifikationsgruppe wird immer dünner. Alles deutet auf ein Duell BW Linz gegen WAC um den Klassenerhalt hin.
In Graz spielte vor der Pause fast nur die Heimmannschaft, die Gäste aus Linz konzentrierten sich fast nur auf die Defensive. Dennoch kam der GAK zu guten Chancen, für die Führung brauchte es aber einen umstrittenen Elfmeter, Pasic hatte den Ball im Fallen an den Arm bekommen.
Hofleitner verwandelte zur Pausenführung (39.). Nach Seitenwechsel trauten sich die Linzer dann doch mehr in die Offensive – und wurden gleich bei der ersten Chance belohnt. Routinier Ronivaldo beförderte den Ball aus kurzer Distanz zum Ausgleich über die Linie (62.). Harakate ließ am Ende aber doch den GAK jubeln (79.). Die Grazer rücken mit dem 2:1 auf Platz zwei vor, für Schlusslicht BW Linz wird die Luft immer dünner.
In Innsbruck ging der WAC mit dem ersten Torschuss in Führung. Ngankam hatte sich den Ball schön mitgenommen und abgezogen (9.). Die WSG war das bessere Team, doch es dauerte eine Stunde, bis Müller per Elfmeter ausgleichen konnte (59.). Nach einer Ecke drehte Ola-Adebomi die Partie per Kopf (77.), Wels erhöhte auf 3:1 (94.). Der WAC ist mittendrin im Abstiegskampf.
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