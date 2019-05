Austria will mit einem Sieg zwei Derbys verhindern

Der Gang nach Graz zu Sturm ist für die Austria besonders schwer, weil doppelt brisant. Der Tabellenfünfte aus Wien braucht drei Punkte, um die Grazer einzuholen und um die Chance auf die Ränge drei oder eher vier noch zu wahren. Gelingt kein voller Erfolg, dann drohen zum Saisonausklang womöglich zwei Derbys um den letzten zu vergebenden Europacup-Platz. Highnoon am 30. Mai und am 2. Juni – sofern Rapid die 1. Runde der Europa-League-Play-offs übersteht.

Diese zwei Prestigeduelle hätten ob der Vorkommnisse in der jüngsten Vergangenheit besondere Brisanz. Zum einen das Derby in der Generali-Arena im Dezember 2018, als Rapid-Fans von der Polizei angehalten und eingekesselt wurden. Zum anderen das Cupfinale zwischen Rapid und Salzburg, das letztlich aufgrund von Sicherheitsbedenken der Polizei doch nicht wie vorgesehen in der Generali-Arena ausgetragen wurde. Im Fall des Falles stünden zwei Derbys binnen vier Tagen auf dem Programm, das zweite und alles entscheidende wieder in Favoriten. Hat die Polizei abermals Bedenken?