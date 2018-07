Austria nach gelungener Heimkehr erleichtert

13.155 Besucher

Bei den Wienern herrschte nach dem gelungenen Pflichtspieldebüt in der runderneuerten Heimstätte hingegen nicht zuletzt dank der "überragenden" Atmosphäre auf den Rängen Zufriedenheit. "Wir wissen, dass wir für die Stimmung verantwortlich sind", erklärte Michael Madl, der sich über den echten Heimvorteil freute. "Heute haben wir ein bisschen was zurückgeben können." Mit 13.155 Zusehern waren beim Ligastart fast doppelt so viele Fans im Stadion wie durchschnittlich in der vergangenen Saison im Happel-Oval (6.795).

Die Ehre des ersten Austria-Treffers in der neuen Generali-Arena blieb mit Grünwald dem besten Akteur des Abends vorbehalten. "Darüber habe ich mir im Vorfeld keine Gedanken gemacht. Im Nachhinein ist es natürlich schön. Ich bin ja doch schon länger hier und kenne das Stadion, wie es früher ausgesehen hat", freute sich der 29-Jährige, der ein Sonderlob von Coach Thomas Letsch erhielt. "Wie Alex vorne weggegangen ist, war schon sehr gut, nicht nur wegen des Ausgleichs."

Zweifel über den Sieger gab es nach eigenem Bekunden im violetten Lager nie. "Ich muss ehrlich sagen, dass ich nach dem 0:1 nicht das Gefühl gehabt habe, dass wir das Spiel verlieren werden. Wir haben gewusst, dass wir das bessere Team sind", sagte Madl nach der gelungenen Aufholjagd, die Neuzugang Alon Turgeman nach Grünwald-Assist mit dem Siegtreffer in der 52. Minute perfekt machte.