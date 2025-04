Transfercoup: Adi Hütter schnappt sich einen Bayern-Verteidiger

Adi Hütter erhält für die kommende Saison einen neuen Abwehrchef. Eric Dier verlässt im Sommer den FC Bayern und wechselt ins Fürstentum zu AS Monaco. Der 31-jährige Engländer konnte sich mit dem deutschen Rekordmeister nicht über einen neuen Vertrag einigen.

AS Monaco befindet sich aktuell in der Ligue 1 an der vierten Stelle. Vom zweiten Platz trennen das Team von Adi Hütter allerdings nur drei Zähler. Der Kampf um die Champions-League-Startplätze ist freilich spannend.

Hinter Meister und Champions-League-Semifinalist Paris SG sind sechs Teams nur durch vier Punkte getrennt.