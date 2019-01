Arnautovic muss wohl bis Sommer auf China-Transfer warten

Unterdessen stieg Österreichs Fußballer des Jahres 2018 am Dienstag bei West Ham wieder ins Mannschaftstraining ein. Bei der Samstag-Niederlage in Bournemouth war der Wiener aufgrund der Transferspekulationen nicht im Kader gestanden, am kommenden Samstag könnte er für das FA-Cup-Duell mit Drittligist Wimbledon wieder ins Aufgebot zurückkehren.