Zweitliga-Leader SKN St.Pölten: Der Spezialist für Last-Minute-Siege
Würde ein Fußballspiel tatsächlich nur 90 Minuten dauern, dann hätte der SKN St.Pölten deutlich weniger Punkte auf dem Konto und die 2.Liga wäre noch ein bisschen spannend.
3 Siege in der Nachspielzeit
Gleich drei ihrer neun Saisonsiege fixierten die Niederösterreicher erst in der Nachspielzeit – auch das 1:0 gegen Austria Lustenau war wieder so ein Last-Minute-Sieg, für den das Team von Cem Sekerlioglu inzwischen bekannt und bei den Gegnern gefürchtet ist.
10 Spiele, 28 Punkte
Amoah war diesmal mit seinem dritten Saisontor der Matchwinner des SKN, der unaufhaltsam Richtung Bundesliga stürmt und die Tabelle nach zehn Partien mit beeindruckenden 28 Punkten anführt.
Auch wenn der Heimsieg gegen Lustenau hochverdient war, mittlerweile sollte es sich in der 2. Liga herumgesprochen haben, dass die Niederösterreicher gerade in der Schlussphase zur Hochform auflaufen.
In Klagenfurt fixiert Altenberger den 2:1-Sieg in Minute 87.
Gegen Aufsteiger Austria Salzburg lag der SKN bis zur 88.Minute 0:1 zurück, um doch noch als 2:1-Sieger vom Platz zu gehen, Young traf damals in der 96. Minute.
Und schließlich war auch beim 2:1 gegen die Vienna der Siegestreffer durch Hausjell erst weit in der Nachspielzeit gefallen.
Der späte Erfolg gegen Lustenau ließ bei den Niederösterreichern alle Dämme brechen. Schließlich zählten die Vorarlberger vor dieser Saison als Mitanwärter auf den Titel. Inzwischen liegen die Lustenauer aber bereits zwölf Punkte hinter Leader SKN St.Pölten.
Kommentare