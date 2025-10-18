Zweitliga-Leader SKN St.Pölten: Der Spezialist für Last-Minute-Siege

Würde ein Fußballspiel tatsächlich nur 90 Minuten dauern, dann hätte der SKN St.Pölten deutlich weniger Punkte auf dem Konto und die 2.Liga wäre noch ein bisschen spannend. 3 Siege in der Nachspielzeit Gleich drei ihrer neun Saisonsiege fixierten die Niederösterreicher erst in der Nachspielzeit – auch das 1:0 gegen Austria Lustenau war wieder so ein Last-Minute-Sieg, für den das Team von Cem Sekerlioglu inzwischen bekannt und bei den Gegnern gefürchtet ist.

10 Spiele, 28 Punkte Amoah war diesmal mit seinem dritten Saisontor der Matchwinner des SKN, der unaufhaltsam Richtung Bundesliga stürmt und die Tabelle nach zehn Partien mit beeindruckenden 28 Punkten anführt. Auch wenn der Heimsieg gegen Lustenau hochverdient war, mittlerweile sollte es sich in der 2. Liga herumgesprochen haben, dass die Niederösterreicher gerade in der Schlussphase zur Hochform auflaufen.