Ernüchterung nach der Euphorie: Austria Salzburg verliert das Lokalderby

Seit Tagen hatte es in Salzburg kein anderes Thema mehr gegeben: Das Zweitliga-Match zwischen dem FC Liefering, dem Farmteam von Red Bull Salzburg, und Aufsteiger und Kultklub Austria Salzburg.

Für dieses Prestigeduell mobilisierten die Austrianer die Massen und sorgten in Wals-Siezenheim für eine prickelnde Atmosphäre, wie sie dieses Stadion normal nicht kennt.

Auf den Tribünen gab die Austria, die von mehr als 6.000 Fans begleitet wurde, den Ton an. Und auch die Spieler auf dem Rasen schien anfänglich die Euphoriewelle erfasst zu haben: Neuzugang Gebauer brachte die Gäste nach acht Minuten in Führung, Cosgun erhöhte wenig später auf 2:0 (13.). Das violette Fußballfest schien seinen Lauf zu nehmen.