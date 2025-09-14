Ernüchterung nach der Euphorie: Austria Salzburg verliert das Lokalderby
Seit Tagen hatte es in Salzburg kein anderes Thema mehr gegeben: Das Zweitliga-Match zwischen dem FC Liefering, dem Farmteam von Red Bull Salzburg, und Aufsteiger und Kultklub Austria Salzburg.
Für dieses Prestigeduell mobilisierten die Austrianer die Massen und sorgten in Wals-Siezenheim für eine prickelnde Atmosphäre, wie sie dieses Stadion normal nicht kennt.
Auf den Tribünen gab die Austria, die von mehr als 6.000 Fans begleitet wurde, den Ton an. Und auch die Spieler auf dem Rasen schien anfänglich die Euphoriewelle erfasst zu haben:
Neuzugang Gebauer brachte die Gäste nach acht Minuten in Führung, Cosgun erhöhte wenig später auf 2:0 (13.). Das violette Fußballfest schien seinen Lauf zu nehmen.
Es lief fast schon zu perfekt für die Austria, und es war beinahe schon zu kitschig. Mit dem ersten echten Torschuss brachte Moser Liefering zurück ins Spiel (22.). Und als Verhounig unmittelbar nach Wiederanpfiff zum 2:2 stellte, war es, als hätte man den Spielern der Austria den Stecker gezogen.
Liefering drehte das schon verloren geglaubte Match, Camara fixierte in der 71. Minute den umjubelten ersten Saisonsieg, während bei der Austria die große Euphorie der großen Ernüchterung wich.
Kommentare