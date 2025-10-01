Mit Vollgas in die Sackgasse: Die Fans der Admira schlagen Alarm

In der Saison 2021/'22 stieg die Admira mit Trainer Andreas Herzog aus der Österreichischen Bundesliga ab. Seither scheitert der Traditionsklub beharrlich an der Rückkehr in die höchste heimische Spielklasse.

Und Stand jetzt droht der Admira ein längeres Dasein in der Zweitklassigkeit. Das Team von Thomas Silberberger ist in der Meisterschaft zwar mit 3 Siegen und 5 Remis noch ungeschlagen, der Abstand zu Tabellenführer SKN St.Pölten ist nach 8 Runden aber schon auf 8 Punkte angewachsen.