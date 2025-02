Das Ende der Titelträume für die Vienna: Admira gewinnt mit 3:1

Aus dem Dreikampf um den Aufstieg in die Bundesliga wurde ein Duell. Die Admira gewann das Spitzenspiel der Runde gegen die Vienna verdient mit 3:1 und hat als Tabellenführer bereits zehn Punkte Vorsprung auf die Döblinger. Ried könnte am Sonntag mit einem Sieg bei Schlusslicht Horn bis auf drei Punkte an die Admira herankommen.