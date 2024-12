Was die Mutter eines Profi-Tormanns bei einem Spiel durchlebt

Willkommen auf dem FAC-Platz in Wien-Floridsdorf! Eine Stunde vor Spielbeginn bezieht Tanja Odehnal wieder einmal ihren Beobachtungsposten auf der Haupttribüne eines Zweitliga-Stadions, das mehr an einen Unterliga-Fußballplatz erinnert.

Und wieder einmal – wie immer in diesem Herbst – steht ihr Sohn Jakob in der Startelf der Blau-Weißen aus dem Norden von Wien. Genauer gesagt hechtet er zwischen den Torstangen in Richtung aller Bälle, die seine ebenso aufwärmenden Mitspieler auf das Tor ballern.