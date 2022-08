Freude über Salzburgs 6:0: "Wenn wir ins Rollen kommen ..."

"Wir haben den Fußball auf den Platz gebracht, den wir uns vorgenommen haben", freute sich der Salzburger Meister-Coach. Das war den Bullen in den bisherigen fünf Runden nicht immer gelungen. Neben der 1:2-Niederlage gegen Sturm Ende Juli waren auch die Siege in Hartberg (2:0) sowie daheim gegen den WAC (2:1) und Austria Klagenfurt (2:0) maximal glanzlose Arbeitssiege. Das änderte sich nun im Ländle, wo sich die Jaissle-Truppe in Hälfte eins effizient präsentierte und in Halbzeit zwei die Lustenauer zerlegte.

Knoten gelöst

"Das haben wir die vergangenen Jahre schon gezeigt, wenn wir einmal ins Rollen kommen, dann wird es schwierig, uns zu stoppen. Heute ist uns ein bisserl der Knoten aufgegangen in Richtung Champions-League-Performance", erklärte RBS-Verteidiger Maximilian Wöber nach der Partie im Sky-Interview. Dass er in Lustenau in der Innenverteidigung spielte und die linke Flanke wieder an Andreas Ulmer abgeben musste, störte den 24-jährigen ÖFB-Teamspieler nicht. "Mir machen wirklich beide Positionen Spaß."