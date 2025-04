Nächster Karriereschritt: SKN-Erfolgstrainerin wechselt nach Deutschland

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Hamburg und kann es kaum erwarten, loszulegen", sagt die 43-Jährige. Mit ein wenig Glück kann die Brasilianerin mit ihrem neuen Verein gleich in der Bundesliga durchstarten. Der HSV liegt aktuell in Liga 2 auf dem dritten Platz, dieser würde zum Aufstieg in die Frauen-Bundesliga berechtigen.