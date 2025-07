Drama bei Deutschland: EM für Kapitänin Gwinn vorbei

Deutschlands Fußball-Kapitänin Giulia Gwinn wird dem Nationalteam für die restliche EM fehlen, hat aber nach ersten Untersuchungen keinen Kreuzbandriss erlitten. Die 26-Jährige vom FC Bayern hatte sich am Freitag beim 2:0-Sieg gegen Polen in St. Gallen in der ersten Hälfte eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen, wie in Zürich per MRT-Untersuchung festgestellt wurde, teilte der DFB mit. Die Ausfallzeit beträgt nach Verbandsangaben voraussichtlich mehrere Wochen.