Meilenstein im Frauenfußball: Rekordtransfer in der englischen Liga

Die vereinbarte Ablösesumme soll den bisherigen Rekord von rund 1,06 Millionen Euro übertreffen, den der FC Chelsea im Jänner für US-Innenverteidigerin Naomi Girma gezahlt hat. Damit würde Smith zur teuersten Spielerin der Fußballgeschichte werden – ein weiterer Schritt in der Entwicklung des internationalen Frauenfußballs.

© Action Images via Reuters/Craig Brough

Vor einem Jahr war Smith vom portugiesischen Klub Sporting Lissabon für eine damalige Vereinsrekordsumme von etwa 200.000 Pfund nach Liverpool gewechselt. In ihrer ersten Saison in der englischen Women’s Super League (WSL) erzielte sie sieben Tore in 20 Einsätzen – ein Drittel der gesamten Saisonausbeute ihres Teams, das auf Rang sieben abschloss.