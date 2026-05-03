Fußball

Barcelonas Frauen im Finale der Champions League

Barcelona setzte sich gegen Bayern München durch und trifft im Finale von Oslo auf Rekordsieger Olympique Lyon.
03.05.2026, 21:32

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Im Halbfinal-Rückspiel der UEFA-Champions-League der Frauen hat sich der FC Barcelona gegen Bayern München das zweite Finalticket gesichert. 

Nach einem 1:1 in München siegten die Katalaninnen durch Tore von Putellas (2), Pajor und Paralluelo mit 4:2. Für Bayern trafen Dallmann und Harder.

Olympique Lyon warf Titelverteidiger Arsenal aus der Champions League

Barcelona trifft damit am 23. Mai in Oslo im Endspiel auf Olympique Lyon. Die Französinnen gewannen am Samstag gegen Titelverteidiger Arsenal mit 3:1 und stiegen mit dem Gesamtscore von 4:3 auf. 

Lyon gewann die Champions League bereits achtmal, Barça dreimal.

Barcelona setzte sich gegen Bayern München durch und trifft im Finale von Oslo auf Rekordsieger Olympique Lyon.
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Nach dem Gesamtscore von 4:3 gegen Titelverteidiger Arsenal geht es für Lyon im Finale gegen Barcelona oder Bayern.
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