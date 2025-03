Showdown um die Tabellenspitze: Austrianerinnen fordern SKN St. Pölten

SKN St. Pölten , Austria Wien , die Vienna und Sturm Graz haben sich bereits vor der letzten Runde im Grunddurchgang für die Meistergruppe qualifiziert und spielen noch je zweimal gegeneinander. Die sechs anderen Teams spielen in der Qualifikationsgruppe noch je einmal gegeneinander.

Spitzenspiel in der Generali Arena

Ein Spiel auf Augenhöhe geht heute in der Generali Arena als würdiger Abschluss des Grunddurchgangs über die Bühne. Denn an der Tabellenspitze liegt der SKN St. Pölten nur zwei Punkte vor der Austria. Die Niederösterreicherinnen sind heute, 14 Uhr, in Wien zu Gast (live ORF Sport+).