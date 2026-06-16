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Frankreich gegen Senegal live: So steht es beim WM-Spiel
In der Gruppe I der Fußball-WM 2026 treffen um 21 Uhr (live ORF) Frankreich und Senegal aufeinander.
Das nächste Topspiel bei der Fußball-WM 2026 steht an. Der Weltmeister von 2018 und Finalist von 2022, Frankreich, trifft im ersten Gruppenspiel auf den Senegal.
Anpfiff ist um 21 Uhr (live ORF).
Austragungsort ist das MetLife Stadium in New York (USA).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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