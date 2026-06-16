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Fußball-WM 2026

Frankreich gegen Senegal live: So steht es beim WM-Spiel

In der Gruppe I der Fußball-WM 2026 treffen um 21 Uhr (live ORF) Frankreich und Senegal aufeinander.
16.06.2026, 20:00

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Soccer international friendly - France vs Northern Ireland

Das nächste Topspiel bei der Fußball-WM 2026 steht an. Der Weltmeister von 2018 und Finalist von 2022, Frankreich, trifft im ersten Gruppenspiel auf den Senegal.

Anpfiff ist um 21 Uhr (live ORF).

Gegner und Spielorte: Was Österreich in Amerika erwartet

Austragungsort ist das MetLife Stadium in New York (USA).

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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