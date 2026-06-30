Frankreich gegen Schweden live: So steht es beim WM-Spiel

Drei Spiele, drei souveräne Siege - bislang läuft alles nach Plan für Frankreich bei der Fußball-WM 2026 . Schweden (23 Uhr/live ServusTV) dürfte im Normalfall keine allzu große Hürde für die Équipe Tricolore darstellen. Nach Kylian Mbappé und Michael Olise meldete sich Weltfußballer Ousmane Dembélé zum Gruppenabschluss mit einem Dreierpack im Turnier an . Trainer Didier Deschamps ist nach der Beerdigung seiner Mutter wieder zurück beim Team.

Gegen die Super-Offensive der Franzosen benötigt Schweden eigentlich ein Abwehr-Bollwerk. Doch die Defensive wackelt, und das WM-Aus des verletzten Stammverteidiger Isak Hien macht die Situation nicht besser. Trainer Graham Potter muss hinten einmal mehr improvisieren - und vorne auf einen Gala-Tag seiner Stürmerstars Alexander Isak und Viktor Gyökeres hoffen.

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