Frankreich hat nach Gewinn der Nations League Lust auf mehr

Das entscheidende Tor sorgte aber für Kontroversen. Mbappé stand beim Abspiel von Theo Hernández klar im Abseits. Da jedoch Spaniens Eric Garcia den Ball noch per Grätsche berührte, zählte der Treffer. Laut Regel verschafft sich ein Spieler keinen Vorteil aus einer Abseitsstellung, wenn er den Ball von einem Gegner erhält, der den Ball absichtlich spielt und es nicht um eine Torverhinderungsaktion handelt. „Das ergibt keinen Sinn“, schimpfte Sergio Busquets angesichts der Regel. Sein Teamkollege habe versucht, den Ball zu erreichen, weil er dachte, dass Mbappé nicht im Abseits ist „und deshalb hat er gemacht, was jeder Verteidiger getan hätte.“

Dies konnte die französische Freude aber nicht trüben. „Wir haben schlecht begonnen. Wir wurden von Spanien in der ersten Halbzeit dominiert, wir mussten reagieren“, sagte Mittelfeldspieler Paul Pogba. „Aber das Ergebnis, es ist ein Sieg. Wenn wir so gewinnen, warum nicht. Es ist immer gut, eine Trophäe zu holen. Wir sind immer hungrig nach Trophäen, sind nie zufrieden.“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gratulierte dem Team via Twitter - die Spanier warten dagegen weiter auf ihre erste Trophäe seit dem EM-Sieg 2012. Mikel Oyarzabal (64. Minute) brachte das Team von Coach Luis Enrique nach gewonnenem Duell mit dem eingewechselten Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano in Führung, Karim Benzema glich nur zwei Minuten später mit einem feinen Schlenzer aus.„Das Unfaire am Fußball ist, dass wir die Chance hatten, den K.o. zu setzen, als wir 1:0 in Führung gegangen sind, aber Karim Benzema hat etwas Außerordentliches geschafft“, sagte Spaniens Trainer Luis Enrique.