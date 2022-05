Glasner nach EL-Titel: "Sehe mich ganz weit weg von Ernst Happel"

Er werde das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool am Samstag (21 Uhr) nicht nur schauen, "weil ich Fan bin, sondern auch wegen des Supercups", betonte Glasner: "Einer unserer Analysten hat noch keinen Urlaub, der sitzt in Paris im Stadion." Am 10. August hat die Glasner-Elf in Helsinki als Europa-League-Champion gegen den Champions-League-Sieger die nächste Chance auf eine Trophäe.