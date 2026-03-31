WM-Ticket in Sicht: Foda träumt von der großen Sensation

Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda ist mit dem Kosovo nur einen Sieg von der WM entfernt. Fürs Play-off-Finale gegen die Türkei hätte man weit mehr als 100.000 Karten verkaufen können. Die Euphorie im 1,8-Millionen-Einwohner-Staat ist riesig, man könnte das drittkleinste europäische Land sein, dass sich je für eine WM qualifiziert hat (nach Island und Nordirland).

Das würde auch für rot-weiß-roten Jubel sorgen. Ex-Sturm-Trainer Foda hat mit Thomas Kristl, Robert Ibertsberger und Altach-Co-Trainer Atdhe Nuhiu drei Österreicher in seinem Betreuerstab. Teuerster Spieler im Kader ist der Ex-Austrianer Fisnik Asllani, der mittlerweile für Hoffenheim stürmt.

„Wir sind gerade in Euphorie, aber wir müssen das letzte Spiel gelassen angehen“, betonte Foda, der mit dem Kosovo bei einem Punkteschnitt von 2,05 hält. Als ÖFB-Teamchef waren es einst nur 1,81.