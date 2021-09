Foda? Der neue ÖFB-Boss will "nicht aus der Hüfte schießen"

Allerdings würde das eine vorzeitige Trennung von Foda und wohl auch dessen Co-Trainern bedeuten. Deren Verträge laufen bis zum Ende der WM-Quali, also wohl bis März 2022, und würden sich im Falle einer WM-Teilnahme bis Jahresende 2022 verlängern. Eine baldige Verabschiedung des Trainerstabs wäre daher eine einigermaßen kostspielige Angelegenheit.

Der ÖFB muss jedoch seine Finanzen im Griff behalten, vor allem deshalb, weil demnächst mit der Errichtung eines Verbands-Trainingszentrums und einer neuen ÖFB-Geschäftsstelle begonnen werden soll. Windtner sprach sich in dieser Angelegenheit in der Vergangenheit klar für den Standort Wien-Aspern aus, dabei gab es für den Oberösterreicher aber einiges an Gegenwind von so manchen Präsidiumskollegen, auch im Zusammenhang mit dem Finanzierungsmodell.

Milletich betonte, man werde die Kosten für das gewaltige Infrastrukturprojekt noch einmal evaluieren. „Aber grundsätzlich stehe ich dem Standort Aspern positiv gegenüber.“ Den offiziellen Zuschlag könnte der neue Wiener Stadtteil vom ÖFB-Präsidium schon demnächst bekommen.